Dzmitry Harelchyk

DiamondTrade

Dzmitry Harelchyk
0 recensioni
Affidabilità
162 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
0%
UltimaMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
288
Profit Trade:
286 (99.30%)
Loss Trade:
2 (0.69%)
Best Trade:
8 610.00 USD
Worst Trade:
-333.55 USD
Profitto lordo:
244 733.84 USD (14 397 830 pips)
Perdita lorda:
-454.58 USD (166 967 pips)
Vincite massime consecutive:
264 (209 246.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
209 246.49 USD (264)
Indice di Sharpe:
0.85
Attività di trading:
95.01%
Massimo carico di deposito:
0.33%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
732.36
Long Trade:
106 (36.81%)
Short Trade:
182 (63.19%)
Fattore di profitto:
538.37
Profitto previsto:
848.19 USD
Profitto medio:
855.71 USD
Perdita media:
-227.29 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-333.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-333.55 USD (1)
Crescita mensile:
113.65%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
333.55 USD (1.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.42% (531.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 92
GBPUSD+ 53
BTCUSD 48
EURUSD+ 27
USDJPY+ 26
USDCHF+ 21
XAGUSD+ 7
USDCAD+ 4
NAS100 4
AUDUSD+ 2
SP500 2
EURJPY+ 1
GBPJPY+ 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 91K
GBPUSD+ 27K
BTCUSD 75K
EURUSD+ 13K
USDJPY+ 18K
USDCHF+ 9.7K
XAGUSD+ 5.7K
USDCAD+ 1.5K
NAS100 784
AUDUSD+ 494
SP500 1.9K
EURJPY+ 205
GBPJPY+ 347
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 169K
GBPUSD+ 41K
BTCUSD 14M
EURUSD+ 18K
USDJPY+ 53K
USDCHF+ 11K
XAGUSD+ 3.3K
USDCAD+ 4.4K
NAS100 39K
AUDUSD+ 720
SP500 6.2K
EURJPY+ 975
GBPJPY+ 1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8 610.00 USD
Worst Trade: -334 USD
Vincite massime consecutive: 264
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +209 246.49 USD
Massima perdita consecutiva: -333.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

If you want to copy the signal, please contact me.

https://puvip.co/jiimMj
Non ci sono recensioni
2025.10.22 20:11
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
