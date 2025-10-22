- Crescita
Trade:
12
Profit Trade:
10 (83.33%)
Loss Trade:
2 (16.67%)
Best Trade:
70.29 USD
Worst Trade:
-11.73 USD
Profitto lordo:
338.03 USD (13 142 pips)
Perdita lorda:
-22.88 USD (2 287 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (338.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
338.03 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.87
Attività di trading:
34.88%
Massimo carico di deposito:
10.14%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
13.77
Long Trade:
6 (50.00%)
Short Trade:
6 (50.00%)
Fattore di profitto:
14.77
Profitto previsto:
26.26 USD
Profitto medio:
33.80 USD
Perdita media:
-11.44 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-22.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.88 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.88 USD
Massimale:
22.88 USD (1.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.43% (22.88 USD)
Per equità:
18.15% (286.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|315
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Best Trade: +70.29 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +338.03 USD
Massima perdita consecutiva: -22.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|2.86 × 7
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
EightcapLtd-Real-4
|23.67 × 6
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
31USD al mese
20%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
1
100%
12
83%
35%
14.77
26.26
USD
USD
18%
1:500