- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
6 (33.33%)
Loss Trade:
12 (66.67%)
Best Trade:
283.10 USD
Worst Trade:
-116.27 USD
Profitto lordo:
695.27 USD (6 831 pips)
Perdita lorda:
-854.58 USD (9 499 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (100.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
283.10 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
-0.28
Long Trade:
12 (66.67%)
Short Trade:
6 (33.33%)
Fattore di profitto:
0.81
Profitto previsto:
-8.85 USD
Profitto medio:
115.88 USD
Perdita media:
-71.22 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-400.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-400.84 USD (6)
Crescita mensile:
-78.65%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
442.41 USD
Massimale:
565.86 USD (174.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-159
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +283.10 USD
Worst Trade: -116 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +100.42 USD
Massima perdita consecutiva: -400.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValutradesSeychelles-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|2.32 × 47
|
XMGlobal-Real 2
|14.60 × 15
Non ci sono recensioni