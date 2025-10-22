SegnaliSezioni
Duc Thao Nguyen

Forex Gold

Duc Thao Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 63%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
77
Profit Trade:
70 (90.90%)
Loss Trade:
7 (9.09%)
Best Trade:
15.66 USD
Worst Trade:
-26.43 USD
Profitto lordo:
214.80 USD (916 494 pips)
Perdita lorda:
-62.66 USD (81 831 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (74.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
74.51 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
98.32%
Massimo carico di deposito:
9.56%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
77
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
2.98
Long Trade:
23 (29.87%)
Short Trade:
54 (70.13%)
Fattore di profitto:
3.43
Profitto previsto:
1.98 USD
Profitto medio:
3.07 USD
Perdita media:
-8.95 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-51.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.00 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
51.00 USD (12.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.57% (51.00 USD)
Per equità:
4.15% (13.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 39
XAUUSD 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 76
XAUUSD 76
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 758K
XAUUSD 76K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.66 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +74.51 USD
Massima perdita consecutiva: -51.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
65 più
TP or Sl
2025.10.22 19:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 18:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
