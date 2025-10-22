- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
77
Profit Trade:
70 (90.90%)
Loss Trade:
7 (9.09%)
Best Trade:
15.66 USD
Worst Trade:
-26.43 USD
Profitto lordo:
214.80 USD (916 494 pips)
Perdita lorda:
-62.66 USD (81 831 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (74.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
74.51 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
98.32%
Massimo carico di deposito:
9.56%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
77
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
2.98
Long Trade:
23 (29.87%)
Short Trade:
54 (70.13%)
Fattore di profitto:
3.43
Profitto previsto:
1.98 USD
Profitto medio:
3.07 USD
Perdita media:
-8.95 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-51.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.00 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
51.00 USD (12.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.57% (51.00 USD)
Per equità:
4.15% (13.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|39
|XAUUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|76
|XAUUSD
|76
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|758K
|XAUUSD
|76K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.66 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +74.51 USD
Massima perdita consecutiva: -51.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
65 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
TP or Sl
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
63%
0
0
USD
USD
349
USD
USD
1
0%
77
90%
98%
3.42
1.98
USD
USD
13%
1:200