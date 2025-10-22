SegnaliSezioni
Thanyapat Benjaphongwathana

G Space

Thanyapat Benjaphongwathana
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -33%
XMGlobal-Real 43
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
72
Profit Trade:
35 (48.61%)
Loss Trade:
37 (51.39%)
Best Trade:
172.90 USD
Worst Trade:
-80.05 USD
Profitto lordo:
902.77 USD (21 837 pips)
Perdita lorda:
-687.89 USD (241 155 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (33.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
186.20 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
4.12%
Massimo carico di deposito:
22.81%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
0.64
Long Trade:
21 (29.17%)
Short Trade:
51 (70.83%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
2.98 USD
Profitto medio:
25.79 USD
Perdita media:
-18.59 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-211.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-211.05 USD (6)
Crescita mensile:
107.44%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.73 USD
Massimale:
334.22 USD (44.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.62% (334.22 USD)
Per equità:
15.58% (97.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 62
BTCUSD 5
OILMn-DEC25 3
EURUSD 1
USDJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 269
BTCUSD -37
OILMn-DEC25 -19
EURUSD -2
USDJPY 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 7.8K
BTCUSD -227K
OILMn-DEC25 -69
EURUSD -31
USDJPY 103
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +172.90 USD
Worst Trade: -80 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +33.67 USD
Massima perdita consecutiva: -211.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 43" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live17
0.00 × 10
Exness-Real4
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 11
Axi-US06-Live
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 6
Pepperstone-Edge12
0.00 × 6
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 2
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
NaxwareSystems-Live
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
CMCMarkets1-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.00 × 6
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 9
LiteForex-ECN.com
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 6
SADASoftware-LiveLiquidity1
0.00 × 2
FxPro.com-Real07
0.00 × 4
XMGlobal-Real 2
0.00 × 6
ICMarkets-Live20
0.00 × 40
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
15 più
Non ci sono recensioni
2025.11.03 10:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.24 12:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.22 17:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 17:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 17:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
G Space
50USD al mese
-33%
0
0
USD
415
USD
3
0%
72
48%
4%
1.31
2.98
USD
45%
1:500
