Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
Trade:
72
Profit Trade:
35 (48.61%)
Loss Trade:
37 (51.39%)
Best Trade:
172.90 USD
Worst Trade:
-80.05 USD
Profitto lordo:
902.77 USD (21 837 pips)
Perdita lorda:
-687.89 USD (241 155 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (33.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
186.20 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
4.12%
Massimo carico di deposito:
22.81%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
0.64
Long Trade:
21 (29.17%)
Short Trade:
51 (70.83%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
2.98 USD
Profitto medio:
25.79 USD
Perdita media:
-18.59 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-211.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-211.05 USD (6)
Crescita mensile:
107.44%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.73 USD
Massimale:
334.22 USD (44.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.62% (334.22 USD)
Per equità:
15.58% (97.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|62
|BTCUSD
|5
|OILMn-DEC25
|3
|EURUSD
|1
|USDJPY
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|269
|BTCUSD
|-37
|OILMn-DEC25
|-19
|EURUSD
|-2
|USDJPY
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|7.8K
|BTCUSD
|-227K
|OILMn-DEC25
|-69
|EURUSD
|-31
|USDJPY
|103
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +172.90 USD
Worst Trade: -80 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +33.67 USD
Massima perdita consecutiva: -211.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 43" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 10
|
Exness-Real4
|0.00 × 4
|
Tradeview-Live
|0.00 × 11
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 6
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
NaxwareSystems-Live
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 9
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 6
|
SADASoftware-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 4
|
XMGlobal-Real 2
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 40
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
