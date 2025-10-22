SegnaliSezioni
Marsel' Sharifullin

Sniper 2

Marsel' Sharifullin
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Bybit-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
4.96 UST
Worst Trade:
0.00 UST
Profitto lordo:
4.96 UST (496 pips)
Perdita lorda:
-0.06 UST
Vincite massime consecutive:
1 (4.96 UST)
Massimo profitto consecutivo:
4.96 UST (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
81.67
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
82.67
Profitto previsto:
4.96 UST
Profitto medio:
4.96 UST
Perdita media:
0.00 UST
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 UST)
Massima perdita consecutiva:
0.00 UST (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 UST
Massimale:
0.06 UST (0.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 UST)
Per equità:
0.00% (0.00 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 496
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.96 UST
Worst Trade: -0 UST
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +4.96 UST
Massima perdita consecutiva: -0.00 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.22 16:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 16:02
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.22 16:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 16:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
