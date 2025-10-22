- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
4.96 UST
Worst Trade:
0.00 UST
Profitto lordo:
4.96 UST (496 pips)
Perdita lorda:
-0.06 UST
Vincite massime consecutive:
1 (4.96 UST)
Massimo profitto consecutivo:
4.96 UST (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
81.67
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
82.67
Profitto previsto:
4.96 UST
Profitto medio:
4.96 UST
Perdita media:
0.00 UST
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 UST)
Massima perdita consecutiva:
0.00 UST (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 UST
Massimale:
0.06 UST (0.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 UST)
Per equità:
0.00% (0.00 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|496
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.96 UST
Worst Trade: -0 UST
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +4.96 UST
Massima perdita consecutiva: -0.00 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni