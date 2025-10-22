SegnaliSezioni
Muhamad Zainulloh

Zainfx

Muhamad Zainulloh
0 recensioni
Affidabilità
58 settimane
0 / 0 USD
Copia per 55 USD al mese
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
244
Profit Trade:
120 (49.18%)
Loss Trade:
124 (50.82%)
Best Trade:
138.41 USD
Worst Trade:
-124.12 USD
Profitto lordo:
1 753.75 USD (131 553 pips)
Perdita lorda:
-2 000.12 USD (180 697 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (62.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
324.99 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.26%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.45
Long Trade:
105 (43.03%)
Short Trade:
139 (56.97%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-1.01 USD
Profitto medio:
14.61 USD
Perdita media:
-16.13 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-159.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-162.00 USD (3)
Crescita mensile:
166.54%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
524.28 USD
Massimale:
552.67 USD (439.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NQ100.R 62
XAUUSD_MRG 57
GBPJPY_MRG 32
AUDJPY_MRG 28
USDJPY_MRG 22
EURJPY_MRG 15
CHFJPY_MRG 11
NZDUSD_MRG 11
CADJPY_MRG 3
NZDJPY_MRG 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NQ100.R -166
XAUUSD_MRG -18
GBPJPY_MRG -8
AUDJPY_MRG -94
USDJPY_MRG 65
EURJPY_MRG 54
CHFJPY_MRG -77
NZDUSD_MRG -30
CADJPY_MRG -32
NZDJPY_MRG 61
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NQ100.R -50K
XAUUSD_MRG 2.5K
GBPJPY_MRG 1.4K
AUDJPY_MRG 113
USDJPY_MRG 515
EURJPY_MRG -683
CHFJPY_MRG -3.3K
NZDUSD_MRG -1.5K
CADJPY_MRG -1.4K
NZDJPY_MRG 3.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +138.41 USD
Worst Trade: -124 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +62.19 USD
Massima perdita consecutiva: -159.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Update signal from forex market
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Zainfx
55USD al mese
0%
0
0
USD
310
USD
58
0%
244
49%
100%
0.87
-1.01
USD
0%
1:500
Copia

