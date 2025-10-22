SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / A4 Trade
I Putu Gede Artha Negara

A4 Trade

I Putu Gede Artha Negara
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -0%
Headway-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-0.13 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-0.13 USD (2 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
46 minuti fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
5 secondi
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-0.13 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-0.13 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.13 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.13 USD
Massimale:
0.13 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY -2
1 2
1 2
1 2
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 11
0.00 × 4
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.22 17:02
Share of trading days is too low
2025.10.22 17:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.22 17:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 15:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 15:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 15:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.22 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 15:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati