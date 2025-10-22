SegnaliSezioni
Van Long Hoang

INDICES SWING

Van Long Hoang
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -6%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
2 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-7.06 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-12.64 USD (21 614 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-6.88
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.80%
Ultimo trade:
49 minuti fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-6.32 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-6.32 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-12.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.64 USD (2)
Crescita mensile:
-6.32%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.64 USD
Massimale:
12.64 USD (12.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.32% (12.64 USD)
Per equità:
13.87% (25.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
STOXX50m 1
AUS200m 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
STOXX50m -6
AUS200m -7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
STOXX50m -8K
AUS200m -14K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -12.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

INDICES SWING FOLLOW TREND 4H
Non ci sono recensioni
2025.10.22 17:02
Share of trading days is too low
2025.10.22 17:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.22 15:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 15:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 15:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.22 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 15:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
