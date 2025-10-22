SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Aurum Trader Signal
Vasiliy Strukov

Aurum Trader Signal

Vasiliy Strukov
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 133%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
48
Profit Trade:
44 (91.66%)
Loss Trade:
4 (8.33%)
Best Trade:
13.16 USD
Worst Trade:
-3.14 USD
Profitto lordo:
280.29 USD (5 709 pips)
Perdita lorda:
-14.53 USD (143 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (105.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
105.80 USD (15)
Indice di Sharpe:
1.39
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
31 secondi
Fattore di recupero:
69.21
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
48 (100.00%)
Fattore di profitto:
19.29
Profitto previsto:
5.54 USD
Profitto medio:
6.37 USD
Perdita media:
-3.63 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.14 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.56 USD
Massimale:
3.84 USD (1.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.91% (3.28 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 48
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 266
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.16 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +105.80 USD
Massima perdita consecutiva: -3.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
ICMarketsEU-MT5-5
1.25 × 8
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
CapitalPointTrading-MT5-4
1.78 × 143
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.58 × 29231
86 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.22 15:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 15:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati