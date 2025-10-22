- Crescita
Trade:
48
Profit Trade:
44 (91.66%)
Loss Trade:
4 (8.33%)
Best Trade:
13.16 USD
Worst Trade:
-3.14 USD
Profitto lordo:
280.29 USD (5 709 pips)
Perdita lorda:
-14.53 USD (143 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (105.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
105.80 USD (15)
Indice di Sharpe:
1.39
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
31 secondi
Fattore di recupero:
69.21
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
48 (100.00%)
Fattore di profitto:
19.29
Profitto previsto:
5.54 USD
Profitto medio:
6.37 USD
Perdita media:
-3.63 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.14 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.56 USD
Massimale:
3.84 USD (1.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.91% (3.28 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|266
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.16 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +105.80 USD
Massima perdita consecutiva: -3.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.78 × 143
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 29231
