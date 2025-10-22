SegnaliSezioni
Chun Jie Cui

Vntrader001

Chun Jie Cui
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 839%
STARTRADERFinancial-Live4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
21 679
Profit Trade:
14 512 (66.94%)
Loss Trade:
7 167 (33.06%)
Best Trade:
4 972.76 USD
Worst Trade:
-2 307.24 USD
Profitto lordo:
437 037.81 USD (5 200 765 pips)
Perdita lorda:
-325 208.56 USD (4 398 909 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (15 352.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15 352.62 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
61.94%
Massimo carico di deposito:
1.32%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
3153
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
7.72
Long Trade:
11 443 (52.78%)
Short Trade:
10 236 (47.22%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
5.16 USD
Profitto medio:
30.12 USD
Perdita media:
-45.38 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-1 891.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14 491.74 USD (18)
Crescita mensile:
122.39%
Previsione annuale:
1 485.05%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.78 USD
Massimale:
14 491.74 USD (12.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.39% (14 491.74 USD)
Per equità:
1.37% (1 053.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 21679
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 112K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 802K
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 972.76 USD
Worst Trade: -2 307 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +15 352.62 USD
Massima perdita consecutiva: -1 891.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

黄金对冲EA
Non ci sono recensioni
2025.10.22 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
