Trade:
3
Profit Trade:
1 (33.33%)
Loss Trade:
2 (66.67%)
Best Trade:
6.52 USD
Worst Trade:
-67.14 USD
Profitto lordo:
6.52 USD (336 pips)
Perdita lorda:
-67.15 USD (3 355 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (6.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.52 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.61
Attività di trading:
61.84%
Massimo carico di deposito:
4.98%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.90
Long Trade:
3 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.10
Profitto previsto:
-20.21 USD
Profitto medio:
6.52 USD
Perdita media:
-33.58 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-67.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-67.15 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
60.63 USD
Massimale:
67.15 USD (13.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.26% (67.15 USD)
Per equità:
10.25% (51.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-61
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
