SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Afra Main Porto
Ardian Fikri Rizki

Afra Main Porto

Ardian Fikri Rizki
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -12%
MaxrichGroup-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
1 (33.33%)
Loss Trade:
2 (66.67%)
Best Trade:
6.52 USD
Worst Trade:
-67.14 USD
Profitto lordo:
6.52 USD (336 pips)
Perdita lorda:
-67.15 USD (3 355 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (6.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.52 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.61
Attività di trading:
61.84%
Massimo carico di deposito:
4.98%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.90
Long Trade:
3 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.10
Profitto previsto:
-20.21 USD
Profitto medio:
6.52 USD
Perdita media:
-33.58 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-67.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-67.15 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
60.63 USD
Massimale:
67.15 USD (13.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.26% (67.15 USD)
Per equità:
10.25% (51.94 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -61
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.52 USD
Worst Trade: -67 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6.52 USD
Massima perdita consecutiva: -67.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
194 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Breakout Trading
Non ci sono recensioni
2025.10.22 15:02
Share of trading days is too low
2025.10.22 15:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.22 13:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 13:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 13:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.22 13:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 13:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Afra Main Porto
30USD al mese
-12%
0
0
USD
441
USD
1
0%
3
33%
62%
0.09
-20.21
USD
13%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.