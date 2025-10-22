- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
158
Profit Trade:
59 (37.34%)
Loss Trade:
99 (62.66%)
Best Trade:
280.20 USD
Worst Trade:
-30.38 USD
Profitto lordo:
844.41 USD (21 672 pips)
Perdita lorda:
-776.84 USD (25 555 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (32.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
280.20 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
2.60%
Massimo carico di deposito:
2.33%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
159
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
0.29
Long Trade:
85 (53.80%)
Short Trade:
73 (46.20%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.43 USD
Profitto medio:
14.31 USD
Perdita media:
-7.85 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-117.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-165.49 USD (8)
Crescita mensile:
3.38%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
226.21 USD
Massimale:
233.88 USD (11.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.65% (233.88 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|158
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|68
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-3.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +280.20 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +32.64 USD
Massima perdita consecutiva: -117.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
wait and watch Performance
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
3%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
1
100%
158
37%
3%
1.08
0.43
USD
USD
12%
1:500