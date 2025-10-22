- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
10 (71.42%)
Loss Trade:
4 (28.57%)
Best Trade:
72 809.94 IDR
Worst Trade:
-191 037.53 IDR
Profitto lordo:
365 525.05 IDR (22 493 pips)
Perdita lorda:
-421 214.34 IDR (25 283 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (94 544.39 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
198 170.72 IDR (4)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
51.13%
Massimo carico di deposito:
26.99%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
-0.21
Long Trade:
5 (35.71%)
Short Trade:
9 (64.29%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-3 977.81 IDR
Profitto medio:
36 552.51 IDR
Perdita media:
-105 303.59 IDR
Massime perdite consecutive:
2 (-80 450.49 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-191 037.53 IDR (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
253 860.01 IDR
Massimale:
267 953.91 IDR (20.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.39% (267 953.91 IDR)
Per equità:
22.99% (302 169.67 IDR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|12
|USOILm
|1
|BTCXAUm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|-14
|USOILm
|5
|BTCXAUm
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|-8.1K
|USOILm
|138
|BTCXAUm
|5.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-4%
0
0
USD
USD
1.2M
IDR
IDR
1
0%
14
71%
51%
0.86
-3 977.81
IDR
IDR
23%
1:500