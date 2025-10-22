SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / For Everyone
Subair Amrah

For Everyone

Subair Amrah
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -4%
Exness-MT5Real6
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
10 (71.42%)
Loss Trade:
4 (28.57%)
Best Trade:
72 809.94 IDR
Worst Trade:
-191 037.53 IDR
Profitto lordo:
365 525.05 IDR (22 493 pips)
Perdita lorda:
-421 214.34 IDR (25 283 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (94 544.39 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
198 170.72 IDR (4)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
51.13%
Massimo carico di deposito:
26.99%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
-0.21
Long Trade:
5 (35.71%)
Short Trade:
9 (64.29%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-3 977.81 IDR
Profitto medio:
36 552.51 IDR
Perdita media:
-105 303.59 IDR
Massime perdite consecutive:
2 (-80 450.49 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-191 037.53 IDR (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
253 860.01 IDR
Massimale:
267 953.91 IDR (20.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.39% (267 953.91 IDR)
Per equità:
22.99% (302 169.67 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 12
USOILm 1
BTCXAUm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm -14
USOILm 5
BTCXAUm 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm -8.1K
USOILm 138
BTCXAUm 5.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +72 809.94 IDR
Worst Trade: -191 038 IDR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +94 544.39 IDR
Massima perdita consecutiva: -80 450.49 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.22 16:02
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 13:53
Share of trading days is too low
2025.10.22 13:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.22 13:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 12:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 12:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 12:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.22 12:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 12:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
For Everyone
30USD al mese
-4%
0
0
USD
1.2M
IDR
1
0%
14
71%
51%
0.86
-3 977.81
IDR
23%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.