Trade:
13
Profit Trade:
9 (69.23%)
Loss Trade:
4 (30.77%)
Best Trade:
513.57 EUR
Worst Trade:
-244.86 EUR
Profitto lordo:
1 061.44 EUR (5 992 pips)
Perdita lorda:
-729.76 EUR (3 642 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (659.29 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
659.29 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
26.51%
Ultimo trade:
38 minuti fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.70
Long Trade:
13 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
25.51 EUR
Profitto medio:
117.94 EUR
Perdita media:
-182.44 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-471.59 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-471.59 EUR (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
197.87 EUR
Massimale:
471.59 EUR (29.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.29% (471.59 EUR)
Per equità:
15.40% (183.04 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|GBPJPY
|4
|EURJPY
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|594
|GBPJPY
|-147
|EURJPY
|-69
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3K
|GBPJPY
|-454
|EURJPY
|-212
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +513.57 EUR
Worst Trade: -245 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +659.29 EUR
Massima perdita consecutiva: -471.59 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarkets-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Non ci sono recensioni
