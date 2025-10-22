SegnaliSezioni
Emilio Porras

ISA World Trading

Emilio Porras
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2025 33%
BlueberryMarkets-Live2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
9 (69.23%)
Loss Trade:
4 (30.77%)
Best Trade:
513.57 EUR
Worst Trade:
-244.86 EUR
Profitto lordo:
1 061.44 EUR (5 992 pips)
Perdita lorda:
-729.76 EUR (3 642 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (659.29 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
659.29 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
26.51%
Ultimo trade:
38 minuti fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.70
Long Trade:
13 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
25.51 EUR
Profitto medio:
117.94 EUR
Perdita media:
-182.44 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-471.59 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-471.59 EUR (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
197.87 EUR
Massimale:
471.59 EUR (29.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.29% (471.59 EUR)
Per equità:
15.40% (183.04 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 8
GBPJPY 4
EURJPY 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 594
GBPJPY -147
EURJPY -69
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3K
GBPJPY -454
EURJPY -212
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +513.57 EUR
Worst Trade: -245 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +659.29 EUR
Massima perdita consecutiva: -471.59 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarkets-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Live2
2.87 × 1107
Pepperstone-Demo02
10.34 × 510
XMGlobalMU-Real 21
20.00 × 6
Non ci sono recensioni
2025.10.22 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 15:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 12:53
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.22 12:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 12:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.