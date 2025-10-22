- Crescita
Trade:
12
Profit Trade:
9 (75.00%)
Loss Trade:
3 (25.00%)
Best Trade:
15.20 USD
Worst Trade:
-28.56 USD
Profitto lordo:
57.61 USD (28 925 pips)
Perdita lorda:
-35.67 USD (17 622 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (38.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
38.91 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
0.64
Long Trade:
4 (33.33%)
Short Trade:
8 (66.67%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
1.83 USD
Profitto medio:
6.40 USD
Perdita media:
-11.89 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-34.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.23 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.90 USD
Massimale:
34.23 USD (16.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|GBPUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|21
|GBPUSD
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|11K
|GBPUSD
|73
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Best Trade: +15.20 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +38.91 USD
Massima perdita consecutiva: -34.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.57 × 274
|
Exness-Real16
|2.69 × 16
|
Exness-Real18
|2.85 × 55
|
ICMarketsSC-Live11
|4.60 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.51 × 91
|
Exness-Real9
|9.42 × 121
|
RoboForex-ProCent-5
|14.54 × 35
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|23.74 × 295
Non ci sono recensioni