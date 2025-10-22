SegnaliSezioni
Manuel Grata

TF 1st Account

Manuel Grata
0 recensioni
27 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 59%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
474
Profit Trade:
198 (41.77%)
Loss Trade:
276 (58.23%)
Best Trade:
52.38 USD
Worst Trade:
-52.93 USD
Profitto lordo:
7 134.01 USD (721 786 pips)
Perdita lorda:
-6 074.28 USD (598 546 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (540.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
540.78 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
44 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.70
Long Trade:
334 (70.46%)
Short Trade:
140 (29.54%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
2.24 USD
Profitto medio:
36.03 USD
Perdita media:
-22.01 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-574.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-574.17 USD (26)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
794.24 USD
Massimale:
1 504.26 USD (148.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.83% (1 504.26 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 474
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 123K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +52.38 USD
Worst Trade: -53 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 26
Massimo profitto consecutivo: +540.78 USD
Massima perdita consecutiva: -574.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
194 più
2025.10.22 11:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.05% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 11:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 44 days
2025.10.22 11:53
A large drawdown may occur on the account again
