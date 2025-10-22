SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / A Gold1
Nikolai Nogtev

A Gold1

Nikolai Nogtev
0 recensioni
93 settimane
0 / 0 USD
0%
Just2Trade-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
544
Profit Trade:
435 (79.96%)
Loss Trade:
109 (20.04%)
Best Trade:
556.24 USD
Worst Trade:
-449.33 USD
Profitto lordo:
15 531.75 USD (106 739 pips)
Perdita lorda:
-6 856.82 USD (43 770 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (952.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
969.23 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
202 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
6.88
Long Trade:
294 (54.04%)
Short Trade:
250 (45.96%)
Fattore di profitto:
2.27
Profitto previsto:
15.95 USD
Profitto medio:
35.71 USD
Perdita media:
-62.91 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-1 261.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 261.63 USD (13)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
20%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 261.63 USD (6.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 168
USDCHF 153
USDCAD 137
NZDUSD 35
AUDNZD 24
CADCHF 16
AUDUSD 10
EURNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 3.3K
USDCHF 1.6K
USDCAD 1.4K
NZDUSD 655
AUDNZD 626
CADCHF 656
AUDUSD 457
EURNZD 11
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 22K
USDCHF 18K
USDCAD 26K
NZDUSD 3.8K
AUDNZD 3.0K
CADCHF 3.2K
AUDUSD 4.9K
EURNZD 178
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +556.24 USD
Worst Trade: -449 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +952.38 USD
Massima perdita consecutiva: -1 261.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Just2Trade-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForexEU-ProCent
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
Just2Trade-Real
0.00 × 4
FXOpen-ECN Live Server
0.05 × 124
is6com-Live
0.07 × 28
ICMarkets-Live07
0.17 × 630
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.32 × 2176
Alpari-Pro.ECN
0.33 × 255
FXCM-GBPReal01
0.50 × 487
RoboForex-Pro-2
0.78 × 37
ATCBrokers-Live 1
0.98 × 126
XMGlobal-Real 38
1.00 × 1
FXFlatMT4-LiveServer
1.00 × 1
ICMarkets-Live18
1.08 × 39
ForexClub-MT4 Real 2 Server
1.12 × 60
ICMarkets-Live14
1.23 × 92
ICMarkets-Live15
1.63 × 451
Alpari-Standard3
2.20 × 5
Alpari-Standard2
2.20 × 5
XMAU-Real 20
2.50 × 4
FBS-Real-5
6.90 × 59
USGFX-Live2
8.04 × 24
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.22 10:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 202 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati