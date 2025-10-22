- Crescita
Trade:
544
Profit Trade:
435 (79.96%)
Loss Trade:
109 (20.04%)
Best Trade:
556.24 USD
Worst Trade:
-449.33 USD
Profitto lordo:
15 531.75 USD (106 739 pips)
Perdita lorda:
-6 856.82 USD (43 770 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (952.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
969.23 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
202 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
6.88
Long Trade:
294 (54.04%)
Short Trade:
250 (45.96%)
Fattore di profitto:
2.27
Profitto previsto:
15.95 USD
Profitto medio:
35.71 USD
Perdita media:
-62.91 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-1 261.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 261.63 USD (13)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
20%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 261.63 USD (6.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|168
|USDCHF
|153
|USDCAD
|137
|NZDUSD
|35
|AUDNZD
|24
|CADCHF
|16
|AUDUSD
|10
|EURNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|3.3K
|USDCHF
|1.6K
|USDCAD
|1.4K
|NZDUSD
|655
|AUDNZD
|626
|CADCHF
|656
|AUDUSD
|457
|EURNZD
|11
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|22K
|USDCHF
|18K
|USDCAD
|26K
|NZDUSD
|3.8K
|AUDNZD
|3.0K
|CADCHF
|3.2K
|AUDUSD
|4.9K
|EURNZD
|178
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +556.24 USD
Worst Trade: -449 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +952.38 USD
Massima perdita consecutiva: -1 261.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Just2Trade-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForexEU-ProCent
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 4
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.05 × 124
|
is6com-Live
|0.07 × 28
|
ICMarkets-Live07
|0.17 × 630
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.32 × 2176
|
Alpari-Pro.ECN
|0.33 × 255
|
FXCM-GBPReal01
|0.50 × 487
|
RoboForex-Pro-2
|0.78 × 37
|
ATCBrokers-Live 1
|0.98 × 126
|
XMGlobal-Real 38
|1.00 × 1
|
FXFlatMT4-LiveServer
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|1.08 × 39
|
ForexClub-MT4 Real 2 Server
|1.12 × 60
|
ICMarkets-Live14
|1.23 × 92
|
ICMarkets-Live15
|1.63 × 451
|
Alpari-Standard3
|2.20 × 5
|
Alpari-Standard2
|2.20 × 5
|
XMAU-Real 20
|2.50 × 4
|
FBS-Real-5
|6.90 × 59
|
USGFX-Live2
|8.04 × 24
