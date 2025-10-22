- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
28 (84.84%)
Loss Trade:
5 (15.15%)
Best Trade:
5.80 USD
Worst Trade:
-6.85 USD
Profitto lordo:
88.18 USD (88 169 pips)
Perdita lorda:
-15.15 USD (15 143 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (73.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.37 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.83
Attività di trading:
3.88%
Massimo carico di deposito:
3.06%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
8.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
33 (100.00%)
Fattore di profitto:
5.82
Profitto previsto:
2.21 USD
Profitto medio:
3.15 USD
Perdita media:
-3.03 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-6.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.13 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9.13 USD (0.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.85% (9.13 USD)
Per equità:
1.86% (20.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|73
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|73K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.80 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +73.37 USD
Massima perdita consecutiva: -6.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
