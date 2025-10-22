- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 EUR
Worst Trade:
-6.04 EUR
Profitto lordo:
0.00 EUR
Perdita lorda:
-6.04 EUR (358 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 EUR (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.95%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-6.04 EUR
Profitto medio:
0.00 EUR
Perdita media:
-6.04 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-6.04 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-6.04 EUR (1)
Crescita mensile:
-0.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.04 EUR
Massimale:
6.04 EUR (0.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDUSD
|-7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDUSD
|-358
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.00 EUR
Worst Trade: -6 EUR
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 EUR
Massima perdita consecutiva: -6.04 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SwissquoteCapitalMarkets-Live7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
KiwiProFarmer3 è un sistema algoritmico, opera esclusivamente sulla coppia NZDUSD rischiando tra lo 0,5% e l'1% per trade.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
40USD al mese
0%
0
0
USD
USD
994
EUR
EUR
2
100%
1
0%
100%
0.00
-6.04
EUR
EUR
0%
1:100