- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
12 (85.71%)
Loss Trade:
2 (14.29%)
Best Trade:
17.76 USD
Worst Trade:
-0.75 USD
Profitto lordo:
49.11 USD (5 064 pips)
Perdita lorda:
-0.76 USD (59 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (18.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.29 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.79
Attività di trading:
20.92%
Massimo carico di deposito:
1.11%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
64.47
Long Trade:
10 (71.43%)
Short Trade:
4 (28.57%)
Fattore di profitto:
64.62
Profitto previsto:
3.45 USD
Profitto medio:
4.09 USD
Perdita media:
-0.38 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.75 USD (1)
Crescita mensile:
87.91%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.75 USD (1.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.02% (0.75 USD)
Per equità:
0.06% (0.06 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|NZDCHF
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|47
|NZDCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.9K
|NZDCHF
|86
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.76 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +18.82 USD
Massima perdita consecutiva: -0.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.20 × 5
|
Exness-Real9
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live08
|0.30 × 10
|
ICMarketsSC-Live11
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live33
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live10
|0.80 × 5
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 421
|
Exness-Real17
|1.00 × 4
|
ThreeTrader-Live
|1.43 × 7
|
VantageInternational-Live 14
|1.50 × 2
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live19
|2.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
AxioryAsia-02Live
|3.00 × 6
|
TradersWay-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
ICMarketsSC-Live15
|4.22 × 9
|
Axi-US06-Live
|4.38 × 8
|
Exness-Real4
|4.50 × 2
29 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
55USD al mese
88%
0
0
USD
USD
103
USD
USD
1
0%
14
85%
21%
64.61
3.45
USD
USD
1%
1:500