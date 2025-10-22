SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / JIIIFx8
Iurii Vodoleev

JIIIFx8

Iurii Vodoleev
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 55 USD al mese
crescita dal 2025 88%
RoboForex-ECN-3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
12 (85.71%)
Loss Trade:
2 (14.29%)
Best Trade:
17.76 USD
Worst Trade:
-0.75 USD
Profitto lordo:
49.11 USD (5 064 pips)
Perdita lorda:
-0.76 USD (59 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (18.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.29 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.79
Attività di trading:
20.92%
Massimo carico di deposito:
1.11%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
64.47
Long Trade:
10 (71.43%)
Short Trade:
4 (28.57%)
Fattore di profitto:
64.62
Profitto previsto:
3.45 USD
Profitto medio:
4.09 USD
Perdita media:
-0.38 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.75 USD (1)
Crescita mensile:
87.91%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.75 USD (1.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.02% (0.75 USD)
Per equità:
0.06% (0.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 12
NZDCHF 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 47
NZDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4.9K
NZDCHF 86
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.76 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +18.82 USD
Massima perdita consecutiva: -0.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.20 × 5
Exness-Real9
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live08
0.30 × 10
ICMarketsSC-Live11
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live33
0.67 × 3
Tickmill-Live10
0.80 × 5
RoboForex-ECN-3
0.87 × 421
Exness-Real17
1.00 × 4
ThreeTrader-Live
1.43 × 7
VantageInternational-Live 14
1.50 × 2
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live19
2.00 × 4
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
AxioryAsia-02Live
3.00 × 6
TradersWay-Live
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
ICMarketsSC-Live15
4.22 × 9
Axi-US06-Live
4.38 × 8
Exness-Real4
4.50 × 2
29 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.22 10:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 10:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 09:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 09:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
JIIIFx8
55USD al mese
88%
0
0
USD
103
USD
1
0%
14
85%
21%
64.61
3.45
USD
1%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.