- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
69
Profit Trade:
35 (50.72%)
Loss Trade:
34 (49.28%)
Best Trade:
4 489.37 USD
Worst Trade:
-7 219.63 USD
Profitto lordo:
37 409.87 USD (43 185 pips)
Perdita lorda:
-38 359.50 USD (23 240 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (10 776.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10 776.88 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
53.82%
Massimo carico di deposito:
53.80%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.04
Long Trade:
31 (44.93%)
Short Trade:
38 (55.07%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-13.76 USD
Profitto medio:
1 068.85 USD
Perdita media:
-1 128.22 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-7 801.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13 770.14 USD (5)
Crescita mensile:
-0.93%
Algo trading:
47%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23 892.80 USD
Massimale:
25 816.49 USD (25.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.33% (25 825.42 USD)
Per equità:
1.22% (1 224.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NDX
|49
|XAUUSD
|15
|EURUSD
|5
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NDX
|-25K
|XAUUSD
|24K
|EURUSD
|512
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NDX
|-13K
|XAUUSD
|33K
|EURUSD
|-57
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 489.37 USD
Worst Trade: -7 220 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +10 776.88 USD
Massima perdita consecutiva: -7 801.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.42 × 1501
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 330
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
TickmillUK-Live
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.32 × 228
