David Heras

BashLegend

David Heras
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
69
Profit Trade:
35 (50.72%)
Loss Trade:
34 (49.28%)
Best Trade:
4 489.37 USD
Worst Trade:
-7 219.63 USD
Profitto lordo:
37 409.87 USD (43 185 pips)
Perdita lorda:
-38 359.50 USD (23 240 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (10 776.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10 776.88 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
53.82%
Massimo carico di deposito:
53.80%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.04
Long Trade:
31 (44.93%)
Short Trade:
38 (55.07%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-13.76 USD
Profitto medio:
1 068.85 USD
Perdita media:
-1 128.22 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-7 801.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13 770.14 USD (5)
Crescita mensile:
-0.93%
Algo trading:
47%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23 892.80 USD
Massimale:
25 816.49 USD (25.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.33% (25 825.42 USD)
Per equità:
1.22% (1 224.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NDX 49
XAUUSD 15
EURUSD 5
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NDX -25K
XAUUSD 24K
EURUSD 512
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NDX -13K
XAUUSD 33K
EURUSD -57
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 489.37 USD
Worst Trade: -7 220 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +10 776.88 USD
Massima perdita consecutiva: -7 801.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.42 × 1501
PrimeCodex-MT5
0.75 × 330
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXOpen-MT5
1.50 × 2
TickmillUK-Live
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.32 × 228
Trading Signals for the VIP!


Enjoy! =)

Non ci sono recensioni
2025.10.22 09:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.