- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
7 (63.63%)
Loss Trade:
4 (36.36%)
Best Trade:
9.68 USD
Worst Trade:
-134.74 USD
Profitto lordo:
32.99 USD (14 020 pips)
Perdita lorda:
-341.64 USD (107 205 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (32.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
32.99 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.51
Attività di trading:
73.89%
Massimo carico di deposito:
176.65%
Ultimo trade:
51 minuti fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
-0.90
Long Trade:
11 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.10
Profitto previsto:
-28.06 USD
Profitto medio:
4.71 USD
Perdita media:
-85.41 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-341.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-341.64 USD (4)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
308.65 USD
Massimale:
341.64 USD (64.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
64.10% (341.64 USD)
Per equità:
63.81% (332.92 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-309
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-93K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.68 USD
Worst Trade: -135 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +32.99 USD
Massima perdita consecutiva: -341.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
52 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-62%
0
0
USD
USD
191
USD
USD
1
100%
11
63%
74%
0.09
-28.06
USD
USD
64%
1:200