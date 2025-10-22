SegnaliSezioni
Mohammad Zahirul Islam

OnlyGBPJPY

Mohammad Zahirul Islam
0 recensioni
50 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 104%
XMGlobal-Real 36
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
809
Profit Trade:
391 (48.33%)
Loss Trade:
418 (51.67%)
Best Trade:
12.10 USD
Worst Trade:
-10.29 USD
Profitto lordo:
601.87 USD (640 370 pips)
Perdita lorda:
-532.76 USD (571 251 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (11.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.38 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
32.15%
Ultimo trade:
53 minuti fa
Trade a settimana:
150
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.24
Long Trade:
397 (49.07%)
Short Trade:
412 (50.93%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
1.54 USD
Perdita media:
-1.27 USD
Massime perdite consecutive:
44 (-12.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53.00 USD (6)
Crescita mensile:
25.82%
Previsione annuale:
313.24%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.49 USD
Massimale:
55.86 USD (6.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
58.43% (18.58 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPYmicro 524
GOLDmicro 285
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPYmicro 12
GOLDmicro 57
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPYmicro 19K
GOLDmicro 50K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.10 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +11.50 USD
Massima perdita consecutiva: -12.95 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 36" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.22 07:00
Trading operations on the account were performed for only 46 days. This comprises 13.29% of days out of the 346 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 07:00
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.58% of days out of 346 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 07:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 07:00
A large drawdown may occur on the account again
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.