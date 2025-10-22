SegnaliSezioni
Allane Dimitri Inamo

EA Marche Noir Legend

Allane Dimitri Inamo
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
2 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-0.17 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-0.33 USD (32 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-33.09
Attività di trading:
6.32%
Massimo carico di deposito:
0.85%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-0.17 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-0.17 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.33 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.33 USD
Massimale:
0.33 USD (0.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.02% (0.17 USD)
Per equità:
0.47% (4.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro-5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.88 × 51
RoboForex-Pro-6
2.68 × 424
OctaFX-Real7
4.70 × 1721
Non ci sono recensioni
2025.10.22 06:00
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 06:00
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.22 06:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 06:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
