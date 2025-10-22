SegnaliSezioni
Memet Nuryaman

SmartFx

Memet Nuryaman
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
2.47 USD
Worst Trade:
-0.31 USD
Profitto lordo:
8.55 USD (799 pips)
Perdita lorda:
-0.58 USD (76 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (2.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.17 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.99
Attività di trading:
99.62%
Massimo carico di deposito:
1.02%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
25.71
Long Trade:
6 (75.00%)
Short Trade:
2 (25.00%)
Fattore di profitto:
14.74
Profitto previsto:
1.00 USD
Profitto medio:
1.43 USD
Perdita media:
-0.29 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.31 USD (1)
Crescita mensile:
0.40%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.31 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.02% (0.31 USD)
Per equità:
0.62% (12.38 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD.sv 6
XAUUSD.sv 1
NZDCAD.sv 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD.sv 6
XAUUSD.sv 2
NZDCAD.sv 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD.sv 467
XAUUSD.sv 156
NZDCAD.sv 100
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.47 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2.97 USD
Massima perdita consecutiva: -0.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TrijayaPratamaFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.24 15:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 05:00
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.22 05:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 05:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.