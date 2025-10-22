SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / HJP77
Dadan Hidayatulloh

HJP77

Dadan Hidayatulloh
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -36%
Exness-MT5Real39
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
5 (25.00%)
Loss Trade:
15 (75.00%)
Best Trade:
202.05 USD
Worst Trade:
-60.07 USD
Profitto lordo:
264.52 USD (44 084 pips)
Perdita lorda:
-501.32 USD (83 543 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (263.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
263.32 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
19.73%
Massimo carico di deposito:
20.73%
Ultimo trade:
20 minuti fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
-0.78
Long Trade:
10 (50.00%)
Short Trade:
10 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.53
Profitto previsto:
-11.84 USD
Profitto medio:
52.90 USD
Perdita media:
-33.42 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-245.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-245.26 USD (7)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
304.63 USD
Massimale:
304.63 USD (45.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.83% (304.63 USD)
Per equità:
4.23% (26.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm -237
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm -39K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +202.05 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +263.32 USD
Massima perdita consecutiva: -245.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real39" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

I am Dachun, Founder of Hurip Jaya Profit & Sunres Media Trade!

My signal type is Intraday!
My rules:
- Maximum 2 Stop Losses per day
- Take Profit 100 Pips/Points
- Stop Loss 50 Pips/Points
- Risk-to-Reward Ratio 1:2
Non ci sono recensioni
2025.10.22 13:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 12:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 06:00
Share of trading days is too low
2025.10.22 06:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.22 05:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 05:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 05:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.22 05:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 05:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
HJP77
30USD al mese
-36%
0
0
USD
530
USD
1
0%
20
25%
20%
0.52
-11.84
USD
46%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.