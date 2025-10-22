- Crescita
Trade:
20
Profit Trade:
17 (85.00%)
Loss Trade:
3 (15.00%)
Best Trade:
27.47 USD
Worst Trade:
-23.03 USD
Profitto lordo:
104.07 USD (10 428 pips)
Perdita lorda:
-35.17 USD (3 515 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (35.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.95 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.99
Long Trade:
11 (55.00%)
Short Trade:
9 (45.00%)
Fattore di profitto:
2.96
Profitto previsto:
3.45 USD
Profitto medio:
6.12 USD
Perdita media:
-11.72 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-23.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.03 USD (1)
Crescita mensile:
13.78%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
23.03 USD (4.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.26% (23.03 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|69
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +27.47 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +35.24 USD
Massima perdita consecutiva: -23.03 USD
