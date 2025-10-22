SegnaliSezioni
Yanuar Boby Sutejo

EUROMACHINE

Yanuar Boby Sutejo
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 194%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
170
Profit Trade:
143 (84.11%)
Loss Trade:
27 (15.88%)
Best Trade:
4.43 USD
Worst Trade:
-3.51 USD
Profitto lordo:
152.69 USD (15 002 pips)
Perdita lorda:
-38.67 USD (3 857 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (13.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.54 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
25.74
Long Trade:
83 (48.82%)
Short Trade:
87 (51.18%)
Fattore di profitto:
3.95
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
1.07 USD
Perdita media:
-1.43 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.43 USD (2)
Crescita mensile:
17.97%
Previsione annuale:
218.01%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.42 USD
Massimale:
4.43 USD (3.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.08% (4.43 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDr 170
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDr 114
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDr 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.43 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +13.54 USD
Massima perdita consecutiva: -4.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EURUSD strategy
