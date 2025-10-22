- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 603
Profit Trade:
1 316 (82.09%)
Loss Trade:
287 (17.90%)
Best Trade:
1 385.65 USD
Worst Trade:
-1 821.32 USD
Profitto lordo:
38 551.86 USD (431 543 pips)
Perdita lorda:
-11 553.13 USD (175 801 pips)
Vincite massime consecutive:
121 (2 305.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 970.99 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
323
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
10.12
Long Trade:
623 (38.86%)
Short Trade:
980 (61.14%)
Fattore di profitto:
3.34
Profitto previsto:
16.84 USD
Profitto medio:
29.29 USD
Perdita media:
-40.25 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-2 549.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 549.60 USD (25)
Crescita mensile:
169.80%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.73 USD
Massimale:
2 669.00 USD (6.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.38% (2 669.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1603
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|27K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|256K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MegaFusionGroup-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
