Huan Ceng

Ali martingale

Huan Ceng
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 579%
MegaFusionGroup-Live 1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 709
Profit Trade:
2 761 (74.44%)
Loss Trade:
948 (25.56%)
Best Trade:
3 411.69 USD
Worst Trade:
-434.84 USD
Profitto lordo:
136 373.76 USD (1 273 378 pips)
Perdita lorda:
-20 290.54 USD (418 206 pips)
Vincite massime consecutive:
198 (7 500.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15 397.29 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.70%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
88
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
10.54
Long Trade:
1 839 (49.58%)
Short Trade:
1 870 (50.42%)
Fattore di profitto:
6.72
Profitto previsto:
31.30 USD
Profitto medio:
49.39 USD
Perdita media:
-21.40 USD
Massime perdite consecutive:
80 (-2 597.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10 987.26 USD (67)
Crescita mensile:
27.27%
Previsione annuale:
330.84%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11 011.80 USD (9.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.73% (11 011.80 USD)
Per equità:
0.37% (429.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_ 3709
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_ 116K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_ 855K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 411.69 USD
Worst Trade: -435 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 67
Massimo profitto consecutivo: +7 500.23 USD
Massima perdita consecutiva: -2 597.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MegaFusionGroup-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.22 03:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Ali martingale
30USD al mese
579%
0
0
USD
116K
USD
22
98%
3 709
74%
100%
6.72
31.30
USD
10%
1:500
