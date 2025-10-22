SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Slow Aja
Yonathan Yonathan

Slow Aja

Yonathan Yonathan
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 20%
Pepperstone-MT5-Live01
1:1000
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
19 (61.29%)
Loss Trade:
12 (38.71%)
Best Trade:
193.82 USD
Worst Trade:
-29.56 USD
Profitto lordo:
282.34 USD (1 669 095 pips)
Perdita lorda:
-134.87 USD (13 481 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (18.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
229.89 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
42.71%
Massimo carico di deposito:
95.06%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
1.79
Long Trade:
15 (48.39%)
Short Trade:
16 (51.61%)
Fattore di profitto:
2.09
Profitto previsto:
4.76 USD
Profitto medio:
14.86 USD
Perdita media:
-11.24 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-75.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-75.13 USD (5)
Algo trading:
3%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.03 USD
Massimale:
82.34 USD (26.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
80.45% (82.34 USD)
Per equità:
52.19% (53.42 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 187
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 8.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +193.82 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +18.12 USD
Massima perdita consecutiva: -75.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.83 × 8219
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
Coinexx-Live
10.00 × 2
Exness-MT5Real6
10.40 × 30
7 più
Slow Aja 
Non ci sono recensioni
2025.10.22 05:00
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 05:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 05:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 05:00
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.22 03:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 03:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 03:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.22 02:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 02:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
