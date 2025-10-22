- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
19 (61.29%)
Loss Trade:
12 (38.71%)
Best Trade:
193.82 USD
Worst Trade:
-29.56 USD
Profitto lordo:
282.34 USD (1 669 095 pips)
Perdita lorda:
-134.87 USD (13 481 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (18.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
229.89 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
42.71%
Massimo carico di deposito:
95.06%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
1.79
Long Trade:
15 (48.39%)
Short Trade:
16 (51.61%)
Fattore di profitto:
2.09
Profitto previsto:
4.76 USD
Profitto medio:
14.86 USD
Perdita media:
-11.24 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-75.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-75.13 USD (5)
Algo trading:
3%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.03 USD
Massimale:
82.34 USD (26.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
80.45% (82.34 USD)
Per equità:
52.19% (53.42 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|187
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +193.82 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +18.12 USD
Massima perdita consecutiva: -75.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.83 × 8219
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3441
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.00 × 4
|
Coinexx-Live
|10.00 × 2
|
Exness-MT5Real6
|10.40 × 30
Slow Aja
