Trade:
29
Profit Trade:
13 (44.82%)
Loss Trade:
16 (55.17%)
Best Trade:
22.66 USD
Worst Trade:
-5.99 USD
Profitto lordo:
118.74 USD (103 205 pips)
Perdita lorda:
-54.00 USD (51 658 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (118.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
118.74 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
7.80%
Massimo carico di deposito:
61.31%
Ultimo trade:
27 minuti fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
1.23
Long Trade:
29 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.20
Profitto previsto:
2.23 USD
Profitto medio:
9.13 USD
Perdita media:
-3.38 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-51.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.69 USD (16)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.63 USD
Massimale:
52.81 USD (43.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
88.68% (52.81 USD)
Per equità:
18.45% (0.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|65
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|52K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +22.66 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +118.74 USD
Massima perdita consecutiva: -51.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
