Segnali / MetaTrader 5 / Bahlilkocak123
Suprihati

Bahlilkocak123

Suprihati
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 547%
EGlobalTrade-Classic
1:4000
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
13 (44.82%)
Loss Trade:
16 (55.17%)
Best Trade:
22.66 USD
Worst Trade:
-5.99 USD
Profitto lordo:
118.74 USD (103 205 pips)
Perdita lorda:
-54.00 USD (51 658 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (118.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
118.74 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
7.80%
Massimo carico di deposito:
61.31%
Ultimo trade:
27 minuti fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
1.23
Long Trade:
29 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.20
Profitto previsto:
2.23 USD
Profitto medio:
9.13 USD
Perdita media:
-3.38 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-51.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.69 USD (16)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.63 USD
Massimale:
52.81 USD (43.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
88.68% (52.81 USD)
Per equità:
18.45% (0.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 65
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 52K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22.66 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +118.74 USD
Massima perdita consecutiva: -51.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.10.22 05:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.22 03:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:4000
2025.10.22 03:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 03:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 02:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 02:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 02:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
