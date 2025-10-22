- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
24 (88.88%)
Loss Trade:
3 (11.11%)
Best Trade:
9.22 USD
Worst Trade:
-11.62 USD
Profitto lordo:
120.14 USD (6 166 pips)
Perdita lorda:
-33.28 USD (1 641 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (64.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
64.24 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.60
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
4.27%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
7.48
Long Trade:
14 (51.85%)
Short Trade:
13 (48.15%)
Fattore di profitto:
3.61
Profitto previsto:
3.22 USD
Profitto medio:
5.01 USD
Perdita media:
-11.09 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-11.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.62 USD (1)
Crescita mensile:
28.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.92 USD
Massimale:
11.62 USD (3.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.59% (11.02 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|87
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.22 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +64.24 USD
Massima perdita consecutiva: -11.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
