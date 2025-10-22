- Crescita
Trade:
13
Profit Trade:
9 (69.23%)
Loss Trade:
4 (30.77%)
Best Trade:
28.77 USD
Worst Trade:
-89.81 USD
Profitto lordo:
112.74 USD (35 137 pips)
Perdita lorda:
-237.25 USD (62 948 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (59.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
59.51 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.20
Attività di trading:
45.39%
Massimo carico di deposito:
78.46%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
-0.53
Long Trade:
5 (38.46%)
Short Trade:
8 (61.54%)
Fattore di profitto:
0.48
Profitto previsto:
-9.58 USD
Profitto medio:
12.53 USD
Perdita media:
-59.31 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-234.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-234.67 USD (3)
Algo trading:
38%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
175.16 USD
Massimale:
234.67 USD (41.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.94% (234.67 USD)
Per equità:
34.21% (191.41 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-125
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-28K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
