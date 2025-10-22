SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / WH
Pham Duy Thanh

WH

Pham Duy Thanh
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real24
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
67
Profit Trade:
26 (38.80%)
Loss Trade:
41 (61.19%)
Best Trade:
123.94 USD
Worst Trade:
-33.40 USD
Profitto lordo:
372.35 USD (208 941 pips)
Perdita lorda:
-242.94 USD (146 314 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (44.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
133.48 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
53 secondi
Fattore di recupero:
1.09
Long Trade:
26 (38.81%)
Short Trade:
41 (61.19%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
1.93 USD
Profitto medio:
14.32 USD
Perdita media:
-5.93 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-119.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-119.23 USD (10)
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
97.45 USD
Massimale:
119.23 USD (22.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 67
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 129
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 63K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +123.94 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +44.30 USD
Massima perdita consecutiva: -119.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

WH Wellcome
Non ci sono recensioni
2025.10.22 00:40
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 00:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 00:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati