- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
67
Profit Trade:
26 (38.80%)
Loss Trade:
41 (61.19%)
Best Trade:
123.94 USD
Worst Trade:
-33.40 USD
Profitto lordo:
372.35 USD (208 941 pips)
Perdita lorda:
-242.94 USD (146 314 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (44.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
133.48 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
53 secondi
Fattore di recupero:
1.09
Long Trade:
26 (38.81%)
Short Trade:
41 (61.19%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
1.93 USD
Profitto medio:
14.32 USD
Perdita media:
-5.93 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-119.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-119.23 USD (10)
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
97.45 USD
Massimale:
119.23 USD (22.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|129
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|63K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +123.94 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +44.30 USD
Massima perdita consecutiva: -119.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
WH Wellcome
Non ci sono recensioni