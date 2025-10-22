- Crescita
Trade:
15
Profit Trade:
13 (86.66%)
Loss Trade:
2 (13.33%)
Best Trade:
17.58 USD
Worst Trade:
-12.87 USD
Profitto lordo:
94.93 USD (7 871 pips)
Perdita lorda:
-12.89 USD (455 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (73.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.61 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.74
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
17.81%
Ultimo trade:
53 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
6.37
Long Trade:
7 (46.67%)
Short Trade:
8 (53.33%)
Fattore di profitto:
7.36
Profitto previsto:
5.47 USD
Profitto medio:
7.30 USD
Perdita media:
-6.45 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-12.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.87 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
12.87 USD (32.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.75% (12.87 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|7
|GBPNZD
|6
|GBPJPY
|1
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|35
|GBPNZD
|44
|GBPJPY
|3
|XAUUSD
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|1.5K
|GBPNZD
|5.9K
|GBPJPY
|104
|XAUUSD
|14
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.58 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +73.61 USD
Massima perdita consecutiva: -12.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 2
|
FBS-Real-7
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.73 × 11
|
ICMarketsSC-Live11
|0.85 × 13
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
|
ICMarketsSC-Live08
|1.63 × 27
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
RoboForex-ECN-3
|2.24 × 487
|
ThreeTrader-Live
|2.33 × 12
|
ICMarketsSC-Live19
|2.53 × 19
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live33
|3.00 × 15
|
Tickmill-Live10
|3.63 × 8
|
ICMarketsSC-Live15
|3.86 × 14
|
Darwinex-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|4.12 × 113
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
197USD al mese
456%
0
0
USD
USD
100
USD
USD
1
100%
15
86%
100%
7.36
5.47
USD
USD
33%
1:500