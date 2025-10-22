SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / AM Invest
Aleksandr Makarov

AM Invest

Aleksandr Makarov
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 197 USD al mese
crescita dal 2025 456%
RoboForex-ECN-3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
13 (86.66%)
Loss Trade:
2 (13.33%)
Best Trade:
17.58 USD
Worst Trade:
-12.87 USD
Profitto lordo:
94.93 USD (7 871 pips)
Perdita lorda:
-12.89 USD (455 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (73.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.61 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.74
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
17.81%
Ultimo trade:
53 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
6.37
Long Trade:
7 (46.67%)
Short Trade:
8 (53.33%)
Fattore di profitto:
7.36
Profitto previsto:
5.47 USD
Profitto medio:
7.30 USD
Perdita media:
-6.45 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-12.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.87 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
12.87 USD (32.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.75% (12.87 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 7
GBPNZD 6
GBPJPY 1
XAUUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 35
GBPNZD 44
GBPJPY 3
XAUUSD 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 1.5K
GBPNZD 5.9K
GBPJPY 104
XAUUSD 14
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.58 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +73.61 USD
Massima perdita consecutiva: -12.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradersWay-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 2
FBS-Real-7
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.73 × 11
ICMarketsSC-Live11
0.85 × 13
AxioryAsia-02Live
1.20 × 10
ICMarketsSC-Live08
1.63 × 27
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
RoboForex-ECN-3
2.24 × 487
ThreeTrader-Live
2.33 × 12
ICMarketsSC-Live19
2.53 × 19
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live33
3.00 × 15
Tickmill-Live10
3.63 × 8
ICMarketsSC-Live15
3.86 × 14
Darwinex-Live
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
4.12 × 113
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
37 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.22 02:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 02:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 00:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 00:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AM Invest
197USD al mese
456%
0
0
USD
100
USD
1
100%
15
86%
100%
7.36
5.47
USD
33%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.