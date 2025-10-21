- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
8 (80.00%)
Loss Trade:
2 (20.00%)
Best Trade:
10.94 AUD
Worst Trade:
-15.33 AUD
Profitto lordo:
37.84 AUD (2 497 pips)
Perdita lorda:
-23.66 AUD (1 522 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (9.64 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
25.28 AUD (3)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
23.09%
Massimo carico di deposito:
1.26%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
0.92
Long Trade:
4 (40.00%)
Short Trade:
6 (60.00%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
1.42 AUD
Profitto medio:
4.73 AUD
Perdita media:
-11.83 AUD
Massime perdite consecutive:
1 (-15.33 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-15.33 AUD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.10 AUD
Massimale:
15.33 AUD (0.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.76% (15.33 AUD)
Per equità:
1.06% (21.20 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|11
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|975
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.94 AUD
Worst Trade: -15 AUD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +9.64 AUD
Massima perdita consecutiva: -15.33 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
25 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
DISCMAN EA
A Disciplined Man’s Expert Advisor
*** TESTING ***
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
2K
AUD
AUD
1
100%
10
80%
23%
1.59
1.42
AUD
AUD
1%
1:500