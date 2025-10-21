- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
188
Profit Trade:
146 (77.65%)
Loss Trade:
42 (22.34%)
Best Trade:
204.76 USD
Worst Trade:
-261.22 USD
Profitto lordo:
3 406.55 USD (15 773 pips)
Perdita lorda:
-1 743.93 USD (8 619 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (270.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
315.31 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.42%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
2.21
Long Trade:
89 (47.34%)
Short Trade:
99 (52.66%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
8.84 USD
Profitto medio:
23.33 USD
Perdita media:
-41.52 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-752.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-752.17 USD (5)
Crescita mensile:
13.46%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.19 USD
Massimale:
752.17 USD (27.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.68% (84.13 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD.s
|37
|EURGBP.s
|35
|AUDUSD.s
|33
|AUDNZD.s
|31
|AUDCAD.s
|29
|GBPUSD.s
|9
|EURUSD.s
|8
|NZDCHF.s
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD.s
|434
|EURGBP.s
|389
|AUDUSD.s
|357
|AUDNZD.s
|-466
|AUDCAD.s
|421
|GBPUSD.s
|217
|EURUSD.s
|165
|NZDCHF.s
|146
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD.s
|2.6K
|EURGBP.s
|983
|AUDUSD.s
|1K
|AUDNZD.s
|-2.4K
|AUDCAD.s
|2.9K
|GBPUSD.s
|904
|EURUSD.s
|676
|NZDCHF.s
|468
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +204.76 USD
Worst Trade: -261 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +270.85 USD
Massima perdita consecutiva: -752.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Main Features
-
⚙️ Fully automated trading system (no manual intervention)
-
📊 Average monthly growth: ~10–15 %
-
🧠 AI-based signal filtering to avoid choppy markets
-
💵 Risk-per-trade: dynamically adjusted to account size
-
🔁 Average trades per week: 8–12
-
🧩 Pairs traded: AUDNZD, EURGBP, USDCAD, GBPUSD, EURUSD
-
🕐 Trading style: swing–to–intraday
-
🛡️ Stop-loss and take-profit always applied
-
🧮 No martingale, grid, or arbitrage
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
0%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
21
98%
188
77%
100%
1.95
8.84
USD
USD
2%
1:500