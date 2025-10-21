SegnaliSezioni
Laurens Kroon

ForexFlow AI

0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
0%
PUPrime-Live 7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
188
Profit Trade:
146 (77.65%)
Loss Trade:
42 (22.34%)
Best Trade:
204.76 USD
Worst Trade:
-261.22 USD
Profitto lordo:
3 406.55 USD (15 773 pips)
Perdita lorda:
-1 743.93 USD (8 619 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (270.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
315.31 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.42%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
2.21
Long Trade:
89 (47.34%)
Short Trade:
99 (52.66%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
8.84 USD
Profitto medio:
23.33 USD
Perdita media:
-41.52 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-752.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-752.17 USD (5)
Crescita mensile:
13.46%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.19 USD
Massimale:
752.17 USD (27.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.68% (84.13 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD.s 37
EURGBP.s 35
AUDUSD.s 33
AUDNZD.s 31
AUDCAD.s 29
GBPUSD.s 9
EURUSD.s 8
NZDCHF.s 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD.s 434
EURGBP.s 389
AUDUSD.s 357
AUDNZD.s -466
AUDCAD.s 421
GBPUSD.s 217
EURUSD.s 165
NZDCHF.s 146
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD.s 2.6K
EURGBP.s 983
AUDUSD.s 1K
AUDNZD.s -2.4K
AUDCAD.s 2.9K
GBPUSD.s 904
EURUSD.s 676
NZDCHF.s 468
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +204.76 USD
Worst Trade: -261 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +270.85 USD
Massima perdita consecutiva: -752.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Main Features

  • ⚙️ Fully automated trading system (no manual intervention)

  • 📊 Average monthly growth: ~10–15 %

  • 🧠 AI-based signal filtering to avoid choppy markets

  • 💵 Risk-per-trade: dynamically adjusted to account size

  • 🔁 Average trades per week: 8–12

  • 🧩 Pairs traded: AUDNZD, EURGBP, USDCAD, GBPUSD, EURUSD

  • 🕐 Trading style: swing–to–intraday

  • 🛡️ Stop-loss and take-profit always applied

  • 🧮 No martingale, grid, or arbitrage


