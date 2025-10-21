- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
177
Profit Trade:
83 (46.89%)
Loss Trade:
94 (53.11%)
Best Trade:
99.63 USD
Worst Trade:
-12.10 USD
Profitto lordo:
441.41 USD (308 703 pips)
Perdita lorda:
-273.08 USD (177 439 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (15.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
110.04 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
2.84%
Massimo carico di deposito:
17.71%
Ultimo trade:
48 minuti fa
Trade a settimana:
102
Tempo di attesa medio:
51 minuti
Fattore di recupero:
5.46
Long Trade:
162 (91.53%)
Short Trade:
15 (8.47%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
0.95 USD
Profitto medio:
5.32 USD
Perdita media:
-2.91 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-24.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.45 USD (7)
Crescita mensile:
816.59%
Algo trading:
13%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.21 USD
Massimale:
30.82 USD (62.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.11% (-4.28 USD)
Per equità:
0.26% (0.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|166
|BTCUSD
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|157
|BTCUSD
|11
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|17K
|BTCUSD
|114K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +99.63 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +15.69 USD
Massima perdita consecutiva: -24.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
817%
0
0
USD
USD
46
USD
USD
3
13%
177
46%
3%
1.61
0.95
USD
USD
61%
1:500