- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
4 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
7.93 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
12.92 EUR (1 042 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
4 (12.92 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
12.92 EUR (4)
Indice di Sharpe:
1.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
48 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
4 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
3.23 EUR
Profitto medio:
3.23 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
25.84%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|14
|GBPUSD
|0
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|952
|GBPUSD
|24
|EURUSD
|66
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.93 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +12.92 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|3.50 × 6
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 4
|
OneRoyal-Server
|5.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|14.50 × 2
Non ci sono recensioni