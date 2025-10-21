SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Axonshift medium risk
Simonas Kavaliauskas

Axonshift medium risk

Simonas Kavaliauskas
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
4 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
7.93 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
12.92 EUR (1 042 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
4 (12.92 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
12.92 EUR (4)
Indice di Sharpe:
1.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
48 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
4 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
3.23 EUR
Profitto medio:
3.23 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
25.84%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2
GBPUSD 1
EURUSD 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 14
GBPUSD 0
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 952
GBPUSD 24
EURUSD 66
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.93 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +12.92 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Darwinex-Live
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 4
TickmillUK-Live
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
3.50 × 6
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 4
OneRoyal-Server
5.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
14.50 × 2
Non ci sono recensioni
2025.10.21 17:22
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.21 17:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 17:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
