- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
70
Profit Trade:
51 (72.85%)
Loss Trade:
19 (27.14%)
Best Trade:
51.10 USD
Worst Trade:
-16.47 USD
Profitto lordo:
260.05 USD (14 234 pips)
Perdita lorda:
-88.20 USD (8 009 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (15.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.43 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.22%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
72
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
4.28
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
70 (100.00%)
Fattore di profitto:
2.95
Profitto previsto:
2.46 USD
Profitto medio:
5.10 USD
Perdita media:
-4.64 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-40.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.13 USD (4)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
40.13 USD (0.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.66% (40.13 USD)
Per equità:
3.09% (189.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|172
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +51.10 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +15.02 USD
Massima perdita consecutiva: -40.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|2.67 × 3
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Description:
Full Automatic Trading Using
ID Investment Inc. Pro(Gold)
ID Investment Inc. Pro(Gold)
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
77USD al mese
3%
0
0
USD
USD
6.2K
USD
USD
1
100%
70
72%
100%
2.94
2.46
USD
USD
3%
1:500