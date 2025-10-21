- Crescita
Trade:
73
Profit Trade:
52 (71.23%)
Loss Trade:
21 (28.77%)
Best Trade:
52.25 USD
Worst Trade:
-16.62 USD
Profitto lordo:
272.54 USD (14 850 pips)
Perdita lorda:
-95.13 USD (8 652 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (35.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
76.73 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.36%
Ultimo trade:
43 minuti fa
Trade a settimana:
79
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
4.30
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
73 (100.00%)
Fattore di profitto:
2.86
Profitto previsto:
2.43 USD
Profitto medio:
5.24 USD
Perdita media:
-4.53 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-41.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.28 USD (4)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.13 USD
Massimale:
41.28 USD (1.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.00% (41.28 USD)
Per equità:
4.56% (187.59 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|177
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +52.25 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +35.81 USD
Massima perdita consecutiva: -41.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|2.67 × 3
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Description:
Full Automatic Trading Using
ID Investment Inc. Pro(Gold)
ID Investment Inc. Pro(Gold)
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
76USD al mese
4%
0
0
USD
USD
4.2K
USD
USD
1
100%
73
71%
100%
2.86
2.43
USD
USD
5%
1:500