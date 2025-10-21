- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
92
Profit Trade:
64 (69.56%)
Loss Trade:
28 (30.43%)
Best Trade:
49.15 USD
Worst Trade:
-15.32 USD
Profitto lordo:
364.80 USD (19 750 pips)
Perdita lorda:
-126.82 USD (11 717 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (37.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
71.28 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.56%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
95
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
6.48
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
92 (100.00%)
Fattore di profitto:
2.88
Profitto previsto:
2.59 USD
Profitto medio:
5.70 USD
Perdita media:
-4.53 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-36.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.71 USD (4)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
36.71 USD (1.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.67% (36.71 USD)
Per equità:
8.66% (190.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|238
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +49.15 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +37.22 USD
Massima perdita consecutiva: -36.71 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|2.67 × 3
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Description:
Full Automatic Trading Using
ID Investment Inc. Pro(Gold)
ID Investment Inc. Pro(Gold)
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
75USD al mese
12%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
1
100%
92
69%
100%
2.87
2.59
USD
USD
9%
1:500