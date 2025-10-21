SegnaliSezioni
Seyed Pouria Moosavi

Dorforexx

Seyed Pouria Moosavi
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2025 3%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
8 (88.88%)
Loss Trade:
1 (11.11%)
Best Trade:
5.29 USD
Worst Trade:
-0.21 USD
Profitto lordo:
17.50 USD (1 746 pips)
Perdita lorda:
-0.89 USD (21 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (16.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.31 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.98
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.42%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
36.91
Long Trade:
1 (11.11%)
Short Trade:
8 (88.89%)
Fattore di profitto:
19.66
Profitto previsto:
1.85 USD
Profitto medio:
2.19 USD
Perdita media:
-0.89 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.21 USD (1)
Crescita mensile:
2.79%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 USD
Massimale:
0.45 USD (0.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.96% (18.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD_o 6
GBPUSD_o 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD_o 10
GBPUSD_o 7
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD_o 1K
GBPUSD_o 711
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.29 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +16.31 USD
Massima perdita consecutiva: -0.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinance-MT5-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.21 16:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 16:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L'abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.