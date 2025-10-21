- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
1 (33.33%)
Loss Trade:
2 (66.67%)
Best Trade:
10.48 USD
Worst Trade:
-5.00 USD
Profitto lordo:
10.48 USD (10 488 pips)
Perdita lorda:
-10.00 USD (10 000 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (10.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.48 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
31.63%
Massimo carico di deposito:
41.94%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
0.05
Long Trade:
1 (33.33%)
Short Trade:
2 (66.67%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.16 USD
Profitto medio:
10.48 USD
Perdita media:
-5.00 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-10.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.00 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
10.00 USD (9.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.05% (10.00 USD)
Per equità:
1.44% (1.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|488
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.48 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +10.48 USD
Massima perdita consecutiva: -10.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Happy Trade :)
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
0%
0
0
USD
USD
100
USD
USD
1
0%
3
33%
32%
1.04
0.16
USD
USD
9%
1:100