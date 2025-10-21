- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
2 (28.57%)
Loss Trade:
5 (71.43%)
Best Trade:
120 377.55 IDR
Worst Trade:
-111 414.18 IDR
Profitto lordo:
130 669.04 IDR (786 pips)
Perdita lorda:
-422 623.32 IDR (2 543 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (120 377.55 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
120 377.55 IDR (1)
Indice di Sharpe:
-0.41
Attività di trading:
21.85%
Massimo carico di deposito:
94.77%
Ultimo trade:
48 minuti fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
-0.93
Long Trade:
7 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.31
Profitto previsto:
-41 707.75 IDR
Profitto medio:
65 334.52 IDR
Perdita media:
-84 524.66 IDR
Massime perdite consecutive:
3 (-220 497.61 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-220 497.61 IDR (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
312 646.69 IDR
Massimale:
312 646.69 IDR (31.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.26% (312 646.69 IDR)
Per equità:
8.89% (71 773.30 IDR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.m
|-29
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.m
|-1.8K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +120 377.55 IDR
Worst Trade: -111 414 IDR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +120 377.55 IDR
Massima perdita consecutiva: -220 497.61 IDR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "JustMarkets-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-29%
0
0
USD
USD
308K
IDR
IDR
1
0%
7
28%
22%
0.30
-41 707.75
IDR
IDR
31%
1:500