Diki Sahbana

Lunaii

Diki Sahbana
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -29%
JustMarkets-Live2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
2 (28.57%)
Loss Trade:
5 (71.43%)
Best Trade:
120 377.55 IDR
Worst Trade:
-111 414.18 IDR
Profitto lordo:
130 669.04 IDR (786 pips)
Perdita lorda:
-422 623.32 IDR (2 543 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (120 377.55 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
120 377.55 IDR (1)
Indice di Sharpe:
-0.41
Attività di trading:
21.85%
Massimo carico di deposito:
94.77%
Ultimo trade:
48 minuti fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
-0.93
Long Trade:
7 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.31
Profitto previsto:
-41 707.75 IDR
Profitto medio:
65 334.52 IDR
Perdita media:
-84 524.66 IDR
Massime perdite consecutive:
3 (-220 497.61 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-220 497.61 IDR (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
312 646.69 IDR
Massimale:
312 646.69 IDR (31.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.26% (312 646.69 IDR)
Per equità:
8.89% (71 773.30 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.m 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.m -29
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.m -1.8K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +120 377.55 IDR
Worst Trade: -111 414 IDR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +120 377.55 IDR
Massima perdita consecutiva: -220 497.61 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "JustMarkets-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.21 17:22
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.10.21 16:22
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.21 16:22
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.21 16:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 16:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.