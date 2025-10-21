SegnaliSezioni
Daniel Osteen Edward Naibaho

Galile99

Daniel Osteen Edward Naibaho
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
12 (60.00%)
Loss Trade:
8 (40.00%)
Best Trade:
8.03 USD
Worst Trade:
-10.20 USD
Profitto lordo:
44.62 USD (4 576 pips)
Perdita lorda:
-40.65 USD (3 984 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (12.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.37 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
77.97%
Massimo carico di deposito:
2.66%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
0.32
Long Trade:
20 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.20 USD
Profitto medio:
3.72 USD
Perdita media:
-5.08 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-12.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.38 USD (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.69 USD
Massimale:
12.38 USD (1.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.23% (12.38 USD)
Per equità:
5.38% (53.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 592
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.03 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +12.37 USD
Massima perdita consecutiva: -12.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real29
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.10.21 17:22
Share of trading days is too low
2025.10.21 17:22
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.21 17:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 17:22
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.21 16:22
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 16:22
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 16:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.21 16:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 16:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Galile99
30USD al mese
0%
0
0
USD
1K
USD
1
0%
20
60%
78%
1.09
0.20
USD
5%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.