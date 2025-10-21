SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / FredyFlamengo
Fredy Putra Pratama

FredyFlamengo

Fredy Putra Pratama
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
45
Profit Trade:
29 (64.44%)
Loss Trade:
16 (35.56%)
Best Trade:
2 114.27 USD
Worst Trade:
-354.78 USD
Profitto lordo:
5 405.83 USD (47 596 pips)
Perdita lorda:
-2 277.25 USD (41 978 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (966.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 194.59 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.70
Long Trade:
22 (48.89%)
Short Trade:
23 (51.11%)
Fattore di profitto:
2.37
Profitto previsto:
69.52 USD
Profitto medio:
186.41 USD
Perdita media:
-142.33 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-745.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-745.07 USD (5)
Crescita mensile:
62.57%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 114.80 USD
Massimale:
1 160.30 USD (23.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 36
BTCUSD 9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3.2K
BTCUSD -30
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 8.8K
BTCUSD -3.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 114.27 USD
Worst Trade: -355 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +966.78 USD
Massima perdita consecutiva: -745.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 4
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3421
Exness-MT5Real8
1.28 × 452
ICMarketsEU-MT5-5
1.38 × 8
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
CapitalPointTrading-MT5-4
1.72 × 148
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
91 più
Non ci sono recensioni
2025.10.21 16:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
