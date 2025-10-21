- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
45
Profit Trade:
29 (64.44%)
Loss Trade:
16 (35.56%)
Best Trade:
2 114.27 USD
Worst Trade:
-354.78 USD
Profitto lordo:
5 405.83 USD (47 596 pips)
Perdita lorda:
-2 277.25 USD (41 978 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (966.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 194.59 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.70
Long Trade:
22 (48.89%)
Short Trade:
23 (51.11%)
Fattore di profitto:
2.37
Profitto previsto:
69.52 USD
Profitto medio:
186.41 USD
Perdita media:
-142.33 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-745.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-745.07 USD (5)
Crescita mensile:
62.57%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 114.80 USD
Massimale:
1 160.30 USD (23.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|BTCUSD
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.2K
|BTCUSD
|-30
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8.8K
|BTCUSD
|-3.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 114.27 USD
Worst Trade: -355 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +966.78 USD
Massima perdita consecutiva: -745.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3421
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 452
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.38 × 8
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.72 × 148
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
