SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / MMK5K
Luis Fernando Campos Machado

MMK5K

Luis Fernando Campos Machado
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 1%
Bybit-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 691
Profit Trade:
1 644 (44.54%)
Loss Trade:
2 047 (55.46%)
Best Trade:
54.93 UST
Worst Trade:
-52.83 UST
Profitto lordo:
14 004.35 UST (852 966 pips)
Perdita lorda:
-14 145.43 UST (851 760 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (64.64 UST)
Massimo profitto consecutivo:
184.74 UST (11)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
38.93%
Massimo carico di deposito:
0.68%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
837
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
-0.12
Long Trade:
2 415 (65.43%)
Short Trade:
1 276 (34.57%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.04 UST
Profitto medio:
8.52 UST
Perdita media:
-6.91 UST
Massime perdite consecutive:
78 (-517.91 UST)
Massima perdita consecutiva:
-517.91 UST (78)
Crescita mensile:
4.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
626.80 UST
Massimale:
1 221.06 UST (26.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.52% (1 221.60 UST)
Per equità:
0.20% (10.23 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 3691
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ -141
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 1.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +54.93 UST
Worst Trade: -53 UST
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 78
Massimo profitto consecutivo: +64.64 UST
Massima perdita consecutiva: -517.91 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.21 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 15:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 15:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MMK5K
300USD al mese
1%
0
0
USD
5.1K
UST
6
100%
3 691
44%
39%
0.99
-0.04
UST
12%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.